  1. الرئيسية
  2. الصحة

كيف يمكن تفادي رائحة العرق مع ارتفاع الحرارة في فصل الصيف؟

الأربعاء 17 يوليو 2019 10:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيف يمكن تفادي رائحة العرق مع ارتفاع الحرارة في فصل الصيف؟


وكالات / سما /

ترتفع نسبة تشبّع الهواء بالماء مع ارتفاع رطوبة الطقس، ويعيق ذلك قدرة الجسم على تبريد نفسه من خلال التعرّق، فتزداد حرارة الجسم وغزارة العرق إلى أن تصبح الرائحة كريهة. ويمكنك تفادي الرائحة النفاذة للعرق خلال الصيف بواسطة تعديل بعض العادات، كالتالي:

* لا تتناول النيكوتين والكافيين مع بعضهما البعض، وبالمثل يؤدي تعاطي الكحول مع النيكوتين إلى النتيجة نفسها، وهي الرائحة القوية للعرق. إذا كنت تدخن قلل مدخلات جسمك من الكافيين مثل القهوة.

* لا تستحم بماء ساخن، لأنه يزيد تعرّق الجسم خلال الساعة التالي للحمّام، حتى لو كان ذلك قبل النوم مباشرة.

* اختيار الملابس القطنية الواسعة يقلل من التعرّق، ويخفّف الرائحة.

* تخرج السموم والمواد المؤكسدة مع العرق، لذلك اشرب الكثير من الماء ليقوم الجسم بإخراج فضلاته عن طريق البول أيضاً.

* لا تأكل الكثير من البصل والثوم والبهارات الحارّة والأطعمة المقلية.

* إذا ظلّت مشكلة الرائحة القوية للعرق استخدم الصابون المضاد للبكتريا لبضعة أسابيع خاصة في الاستحمام قبل النوم.

#العرق #الصيف

الأكثر قراءة اليوم

تلفزيون اسرائيلي يزعم: الرئيس حمل الوفد المصري رسالة لحماس تتعلق بالمصالحة!

اشتيه: "إسرائيل تخوض حرباً مالية معنا.. وهذا شرطنا للذهاب الى غزة غدا"

وزير التنمية يتحدث عن شيكات الشؤون للاسر الفقيرة ويوجه طلبا للمانحين بشأن قطاع غزة!

ابو مرزوق: نتوقع عدوان اسرائيلي على غزة ويجب أن نكون مستعدين

مرشح للرئاسة الامريكية: المستوطنات"غير ضرورية" ويصف الاحتلال الإسرائيلي بـ"مشكلة حقيقية كبيرة"

الكشف عن هوية المهندس الإيراني المسؤول عن مشروع صواريخ حزب الله الدقيقة

عائلات الجنود الإسرائيليين تبكي: نتنياهو يحاول إسكاتنا

الأخبار الرئيسية

غرينبلات: بدون تسوية سياسية لا قيمة للخطة الاقتصادية وعباس عقبة في طريق صفقة القرن

رؤية مصرية جديدة للمصالحة واجتماع للفصائل للاتفاق على المرحلة المقبلة

الأسير طقاطقة

تفاصيل ومعلومات جديدة حول ظروف استشهاد الأسير طقاطقة

ضابط إسرائيلي : حماس تخشى عمليات مفاجئة في غزة وتستعد لها من خلال تحضير مفاجآت خاصة

مصادر : وفد قطري يزور غزة الأسبوع المقبل