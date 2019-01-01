تكريم مصورين فلسطينيين فازوا بمسابقة عن معاناة القطاع الصحي بغزة

غزة / سما /

كًرم مكتب غزة مجموعة من المصورين الفلسطينيين الفائزين في مسابقة دولية تُجسد معاناة القطاع الصحي في فلسطين.

وكان تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا بالتعاون مع شبكة المصورين لأجل فلسطين الإسكتلندية أعلن عن المسابقة في بداية هذا العام وتم اختيار ٣٢ صورة من بين العشرات من الصورة وعرضت الصور على هامش مؤتمرات ولقاءات أقيمت في دول القارة الأوروبية، وتم عمل تصويت لاختيار أفضل ٣ صور.

وحضر حفل التكريم كل من عضو التجمع في بريطانيا د. عبد الرحمن الخطيب، وكيل وزارة الإعلام رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف ومسئول المؤسسات الصحية في غزة د. فضل نعيم ومسئول مكتب غزة بالنيابة د. محمد أبو ندى ومدير منتدى الإعلاميين الفلسطينيين محمد ياسين

وحصل المصورون الفائزون على جائزة "التميز" بالمسابقة عن صور التقطتها عدساتهم أثناء الحروب والمواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مسئول مكتب غزة للتجمع محمد أبو ندى " أن الصور التي شارك بها المصورين الفلسطينيين شكلت حدثاً هاماً، والحدث برمّته مادة خصبة لتكوين صورة قوية".

وأشار أبو ندى أن التجمع سيعلن في الفترة المقبلة عن مسابقة جديدة تهتم وتركز على الوضع الصحي الفلسطيني من عدة زاويا مختلفة.

وأشاد وكيل وزارة الاعلام سلامة معروف بدور تجمع الأطباء في احتضان وإظهار معاناة الطواقم والكوادر الطبية العاملة في الميدان من خلال إبراز مجموعة من الصور المعبرة "والتي بحاجة لاهتمام كبير وتوسيع رقعة العمل في أوساط القارة الأوروبية بنطاق واسع".

وأضاف معروف " أن المصور الفلسطيني يعرف كيف يتعامل مع صورة الحدث ليشهرها أمام وسائل الإعلام العربية والدولية، بعدما أصبح يمتلك خبرة في التعامل مع الحروب والمواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تتفنن في استهداف المدنيين الفلسطينيين".

واستعرض عضو التجمع في بريطانيا عبد الرحمن الخطيب خلال الحفل نبذة مختصرة عن عمل التجمع ورسالته ودوره في توصيل معاناة الطواقم الطبية في المحافل الدولية، مشيراً إلى أن الصور التي فازت في المسابقة نالت تعاطفًا كبيرًا لدى الجمهور الأوروبي الذين أعادوا نشرها على صفحات منصات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال مسئول المؤسسات الصحية فضل نعيم "إن مسيرة العودة تتصدر أخبار العالم كونها حدثًا إخباريًا هامًا، استطاع من خلالها المصورون الفلسطينيون تكوين صورة متينة تبرز الحقيقة في أنحاء المعمورة"، مؤكداً على أن المصورين الصحفيين قادرين على الإبداع والتميز في كافة المستويات الوطنية والمحافل الدولية، واصفاً إياهم بأنهم " نماذج مشرفة للصحافة الفلسطينية".

وفي نهاية الحفل، تم الإعلان عن الفائزين في المراتب الأولى للمسابقة بعد الاختيار والتصويت، وهم عبد زقوت ومحمد زلوم وعلى جادالله، وتم تكريم جميع المصورين المشاركين في المسابقة وهم معتز عزازي وأحمد الباز ومحمد أسعد وسند أبو لطيفة ومحمد الزعنون وحازم بدر ومحمود الهمص وياسر قديح.