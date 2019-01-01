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استطلاع : تقدم طفيف لحزب الليكود، بينما يعزز حزب ليبرمان من قوته

الأربعاء 17 يوليو 2019 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع : تقدم طفيف لحزب الليكود، بينما يعزز حزب ليبرمان من قوته


القدس المحتلة / سما /

اظهرت نتائج استطلاع القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، ان هناك تقاربا شبه مطلق في نتائج الانتخابات القادمة بين الليكود وتحالف "أزرق أبيض". ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن الليكود سيحصل على 31 مقعدا بينما سيحصل تحالف "أزرق ابيض" على 30 مقعدا.

ووفقا للاستطلاع فان القائمة "المشتركة" وهي اطار يجمع الاحزاب العربية، ستحصل على 11 مقعدا، فيما سيحصل حزب "يسرائيل بيتنو" بقيادة افيغدور ليبرمان على 10 مقاعد، وحزب "يهدوت هتوراة" المتدين على 8 مقاعد، بينما يحصل حزب "شاس" للمتدينين الشرقيين على 7 مقاعد.

وحسب نتائج الاستطلاع، فان حزب "العمل" سيحصل على 6 مقاعد، وسيحصل "اليمين الجديد" بقيادة مشتركة بين بينيت وشاكيد على 5 مقاعد فيما سيحصل حزب "ميرتس" اليساري على 4 مقاعد و"اتحاد أحزاب اليمين" على 4 مقاعد وسيحصل حزب "إسرائيل ديموقراطية" برئاسة ايهود باراك على 4 مقاعد بينما لن يتمكن حزب "زهوت" بقيادة موشيه فيغلين من تخطي نسبة الحسم.

ولو نظرنا الى النتائج لوجدنا ان حظوظ نتنياهو بتشكيل حكومة قادمة لا تختلف عن حظوظه السابقة حين اخفق بالمهمة. فمجمل النواب الداعمين لحكومة برئاسته سيبلغ في حال كانت هذه النتائج واقعية، 55 نائبا، في حين يقف في الجهة المقابلة تكتل المركز - يسار ومعه 44 نائبا بينما تبقى كتلة النواب العرب 11 مقعدا تقف على الحياد من الكتلتين، بينما سيكون حزب يسرائيل بيتينو بقيادة ليبرمان وله 10 نواب، بمثابة "بيضة القبان" لتشكيل الحكومة القادمة. فإذا قرر الانضمام الى الائتلاف بقيادة نتنياهو فهو سيشكل الحكومة، وإلا فلن يتمكن نتنياهو من ذلك.   

ووفقا للنتائج، فان تكتل اليمين سيحظى بـ 40 مقعدا، والمتدينون 15 مقعدا، والاحزاب العربية على 11 مقعدا، أحزاب المركز-يسار يشكلون 44 مقعدا، و"يسرائيل بيتنو" 10 مقاعد. 

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