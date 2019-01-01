إسرائيل تحذر مواطنيها من التعرض للشمس وإشعال النار

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن موجة حر تضرب البلاد اليوم، ويصبح الجو شديد الحرارة وجاف، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بـ 9 درجات مئوية.

وقالت القناة الثانية العبرية، إن وزارة الصحة الإسرائيلية، وسلطة الطبيعة، وجهاز الاطفائية، حذروا المواطنين من التعرض لأشعة الشمس اليوم، أو اشعال النيران بالمناطق المفتوحة.

وأضافت القناة العبرية، أن اليوم هو الأكثر حرارة بالسنة، وأن طواقم الاطفائية في إسرائيل، أعلنت حالة التأهب والطوارئ منذ صباح اليوم، استعدادا لاندلاع الحرائق.

ولفتت القناة الثانية، الى أن درجات الحرارة ستكون عالية جدا بالمناطق الجنوبية بالبلاد، خصوصا النقب وبئر السبع، بحيث ستتراوح درجات الحرارة هناك، ما بين 40 – 46 في ساعات الظهيرة.

وأشارت القناة العبرية، الى أن موجة الحر هذه، ستنتهي ساعات المساء، بحيث سيطرأ انخفاضا كبيرا على درجات الحرارة، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة بالمناطق الشمالية بالبلاد.