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مقدسيون يفرغون منشآت هدد الاحتلال بهدمها

الأربعاء 17 يوليو 2019 10:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقدسيون يفرغون منشآت هدد الاحتلال بهدمها


القدس المحتلة / سما /

قامت عائلة المواطن محمد حمدان العباسي بتفريغ أربع محال تجارية تملكها في حوش أبو تايه ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بعد تسلمها يوم أمس قرارا من بلدية الاحتلال في القدس يقضي بهدم هذه المحال اليوم الأربعاء؛ بحجة البناء دون ترخيص.

وقال المواطن ياسر طعمة أحد المستأجرين، بأنه شرع وأشقاؤه الليلة الماضية بتفريغ مصدر الرزق الوحيد الذي يعيل ثلاث عائلات، لافتا الى أنه انتهى قبل أيام من دفع قيمة ضريبة المسقفات المعروفة باسم "الأرنونا" لبلدية الاحتلال وقيمتها الاجمالية 60 ألف شيقل، وقال بأن "أكثر من ربع مليون شيقل هي قيمة بضاعته التي بدأ بنقلها الى مخازن قد تتسبب بإتلاف هذه البضائع".

وكانت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس ترافقها وتحرسها قوة عسكرية معززة، قد اقتحمت سلوان يوم أمس، وسلمت صاحب المحال التجارية العباسي قرارا بهدمها.

#الاحتلال

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