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بركات سادس صفقات النشامى الصيفية

الأربعاء 17 يوليو 2019 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بركات سادس صفقات النشامى الصيفية


غزة / سما /

أعلن نادي شباب خانيونس عن صفقته السادسة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية, استعدادا للموسم الكروي المقبل 2019-2020.

وأكد شباب خانيونس انضمام المهاجم محمد بركات لصفوفه رسميا, عقب نهاية عقده مع جاره الاتحاد, الذي لعب معه الموسم الماضي.

وسبق لـ"النشامى" التعاقد مع خمسة لاعبين هذا الصيف, وهم عمر أبو شقرة, وخليل مطر, وإياد النبريص, وعلاء النبريص, وخليل أبو جزر.

يشار إلى أن شباب خانيونس يطمح للعودة إلى اعتلاء منصات التتويج من جديد, بعدما تنازل عن لقبي الدوري والكأس في الموسم الأخير لمصلحة خدمات رفح.

#شباب خانيونس #محمد بركات

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