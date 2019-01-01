محمد بلح يظهر في تدريبات الوحدات

الاردن / سما /

شهدت تدريبات نادي الوحدات الأردني الأخيرة, مشاركة المهاجم الفلسطيني محمد بلح, بعدما رفضت سلطات الاحتلال منحه تصريح دخول الضفة المحتلة, للحاق بتدريبات "الوطني", استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا.

ويلعب المنتخب الوطني في المجموعة الأولى للبطولة التي تستضيفها العراق في الثلاثين من الشهر الجاري, بجانب صاحب الأرض, وسوريا, واليمن, ولبنان, بينما تضم الثانية منتخبات الكويت, والسعودية, والبحرين, والأردن.

واضطر بلح للظهور في تدريبات الوحدات, للحفاظ على لياقته البدنية, تمهيدا للظهور بشكل قوي مع "الوطني" في البطولة.

يشار إلى أن بلح لعب في النصف الثاني من الموسم الأخير مع العروبة العماني, وأحرز 6 أهداف, وصنع 3 أهداف أخرى.