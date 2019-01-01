لامبارد يرفع راية التحدي في وجه الفيفا

وكالات / سما /

رفع فرانك لامبارد مدرب تشيلسي الإنجليزي، راية التحدي في وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد حظر ناديه من إبرام أي صفقة خلال فترتي انتقالات، بسبب خرقه للوائح مؤخرا.

وخلال تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، قال لامبارد: "لست بحاجة للمزيد من اللاعبين، لأحقق النجاح مع تشيلسي".

وأكد مدرب ديربي كاونتي السابق امتلاكه عددا هائلا من اللاعبين المميزين، معربا عن سعادته بالمجموعة التي لديه، وهو ما يجعله مكتفيا بهم دون الحاجات لتعاقدات جديدة.

وأسند النادي "اللندني" مهمة تدريب "البلوز" للمدرب الإنجليزي مؤخرا، لخلافة الإيطالي ماوريسيو ساري في منصبه، بعدما رحل لتولي تدريب يوفنتوس هذا الصيف.

ورغم فرمان "الفيفا" ضد تشيلسي، إلا أن النادي استغل استعارته للاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش من ريال مدريد الإسباني في الموسم المنصرم، لضمه بصفة نهائية عقب نهاية الموسم.

كما أعلن لامبارد تمسكه بالمهاجم الإنجليزي الشاب كالوم هودسون أودوي، الذي يسعى بايرن ميونيخ الألماني لضمه طوال الفترة الماضية.

ويعدّ لامبارد أحد أبرز أساطير تشيلسي، كما أنه الهداف التاريخي للنادي "اللندني" برصيد 211 هدفا، سجلها خلال 648 هدفا.