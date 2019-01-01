أتلتيكو مدريد يوضح حقيقة التفاوض مع خاميس رودريجيز

وكالات / سما /

قال إنريكي سيريزو، رئيس نادي أتلتيكو مدريد، إن إدارة الروخي بلانكوس تتفاوض مع مجموعة من الأندية للتعاقد مع بعض اللاعبين، لكنه نفى تواصلها مع ريال مدريد بهدف الحصول على خدمات خاميس رودريجيز.

وقال سيريزو في تصريحات أبرزتها صحيفة (آس) الإسبانية: “أتلتيكو مدريد يهتم دائماً باللاعبين الكبار، ومما لا شك فيه هو أن خاميس رودريجيز لاعب رائع بالفعل، لكننا لم نتواصل مع ريال مدريد من أجله، ومسألة انضمام اللاعب لهذا النادي ليست مطروحة بعد”.

وأكد سيريزو أن النادي يتفاوض حالياً مع بعض الأندية حول بعض الصفقات لتدعيم صفوف الفريق، حيث قال: “قمنا بإبرام صفقات عديدة، وهناك صفقة أخرى في الطريق، ولكننا في طور المفاوضات حالياً”.

ويحظى خاميس باهتمام نابولي الإيطالي أيضاً، لكن يبدو أن مطالب ريال مدريد “المبالغ فيها” حالت دون تحقيق انتقال اللاعب إلى الدوري الإيطالي، كما أوضح مؤخراً رئيس نابولي دي لورينتيس.

ويطمح النادي الملكي إلى التخلص من خاميس في أقرب وقت ممكن، بعد أن بات خارج حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، لكنه في الوقت لا يريد التخلي عنه لصالح أتلتيكو مدريد، كما أنه رفع شروطه على نابولي.