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حقيقة اعتزال محمد صلاح دولياً

الأربعاء 17 يوليو 2019 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حقيقة اعتزال محمد صلاح دولياً


وكالات / سما /

نفى مصدر مقرب من محمد صلاح، نجم ليفربول الانجليزي، وجود أي نية لدى اللاعب في الاعتزال دولياً وعدم اللعب لمنتخب مصر.

وكانت أنباء قوية قد ترددت في الساعات الأخيرة حول رغبة صلاح في الاكتفاء بما قدمه مع منتخب مصر واعلان قرار اعتزاله دولياً.

وأشار المصدر في تصريحات صحفية أن اللاعب يفخر دائماً بتمثل منتخب بلاده وارتداء قميص أحفاد الفراعن، نافياً وجود اي احتمالات لاعتزال دولياً.

وتشن جماهيرالكرة المصرية حملة من الهجوم الشرس على نجمها عقب اخفاق الفراعنة في كأس أمم أفريقيا ووداع المسابقة من ثمن النهائي.

#محمد صلاح #اعتزال

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