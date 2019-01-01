إنتر ميلان سيرضخ لطلبات مانشستر يونايتد المادية من أجل لوكاكو

وكالات / سما /

انفردت صحيفة صن سبورت اليوم برغبة إنتر ميلان في حسم صفقة انتقال روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد إليهم في الأيام القليلة المقبلة.

كانت التوقعات تشير إلى أن إنتر ميلان سيقدم عرضاً ثانياً قدره 60 مليون جنيه إسترليني تدفع نقداً من أجل الظفر بلوكاكو، ولكن صن سبورت أكدت أن إنتر ميلان سيرضخ لطلبات اليونايتد المادية.

ويستعد فريق النيراتزوري لتقديم عرضاً قدره 75 مليون جنيه إسترليني وهو المبلغ الذي يريده الشياطين الحمر، ولكن سيحاول بيبي ماروتا أن يقنع اليونايتد بقبول تقسيم المبلغ على موسمين.

العائق الحالي أمام إنتر ميلان يقبع في عدم توفر كل الأموال اللازمة لتوفير الصفقة، ولكن رغبتهم في تلبية طلبات أنطونيو كونتي تحفزهم على إيجاد حل لحسم الصفقة.