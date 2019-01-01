توماس توخيل: كنت أعلم نوايا نيمار قبل كوبا أمريكا !

وكالات / سما /

اعترف توماس توخيل المدير الفني الألماني لفريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أنه كان على علم بنوايا لاعبه نيمار دا سيلفا منذ مدة.

وأعلن الدولي البرازيلي عن رغبته في العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وأعلم مسؤولي النادي الباريسي بذلك، ولكن المقابل المادي هو العائق الأبرز في طريق تحقيق حلمه.

مدرب بوروسيا دورتموند الألماني الأسبق تحدث إلى إذاعة مونت كارلو الشهيرة قائلاً “ما إذا كنت أعلم أنه يريد المغادرة؟ نعم، قبل كوبا أمريكا”.

وترك توخيل الأمر بيد إدارة نادي العاصمة الفرنسية لتحديد ما تراه مناسباً، وأضاف “كل شيء واضح بيننا، الآن الأمر يتعلق بشيء بين النادي ونيمار، نحن نعمل معاً، هو شيء بينه وبين النادي”.

وأكد صاحب الـ 45 عاماً أنه سوف يواصل العمل مع نيمار رغم كل شيء، فقال “أنا دائماً حزين عندما يكون اللاعب متأخراً، الآن نحن نعمل معاً، مع اللاعبين، هو موجود، لا أعرف ما سوف يحدث، هو لاعبي، وإذا كان في غرفة الملابس، فهو لاعبي، سوف أعمل معه. علي أن أتكيف مع كل الأشياء، يجب أن نكون مرنين”.