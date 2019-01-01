الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويستولي على مركبة عمومي من بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من محافظة بيت لحم، واستولت على مركبة والد أحد المعتقلين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سيد محمد الجبري (24 عاما)، وشرف الدين ياسين أبو سالم (23 عاما)، وهما من مخيم عايده شمال بيت لحم، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما .

وأضاف المصادر: إنه في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال موسى جودت العمور (18 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، كما قامت بتحطيم مركبة عمومية تعود لوالد المعتقل العمور، والاستيلاء عليها.