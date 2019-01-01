  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين ويستولي على مركبة عمومي من بيت لحم

الأربعاء 17 يوليو 2019 09:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من محافظة بيت لحم، واستولت على مركبة والد أحد المعتقلين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سيد محمد الجبري (24 عاما)، وشرف الدين ياسين أبو سالم (23 عاما)، وهما من مخيم عايده شمال بيت لحم، بعد دهم منزلي والديهما وتفتيشهما .

وأضاف المصادر: إنه في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال موسى جودت العمور (18 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه، كما قامت بتحطيم مركبة عمومية تعود لوالد المعتقل العمور، والاستيلاء عليها.

#الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يزعم: اتفاق سري بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها

وزير التنمية يتحدث عن شيكات الشؤون للاسر الفقيرة ويوجه طلبا للمانحين بشأن قطاع غزة!

مرشح للرئاسة الامريكية: المستوطنات"غير ضرورية" ويصف الاحتلال الإسرائيلي بـ"مشكلة حقيقية كبيرة"

الكشف عن ملابسات نقل جثامين صدام حسين ونجليه من مقبرة في "العوجة" قبل تدمير قبورهم

الجيش الإسرائيلي يحرز تقدماً في بناء جدار الأنفاق على حدود غزة

قضية تصدم مصر.. طفلة تقتل بـ 13 طعنة شابا حاول اغتصابها

بعد موجة الغضب بالمخيمات.. وزير العمل اللبناني يوضح بشأن قراراته "العنصرية" بحق الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

ضابط إسرائيلي : حماس تخشى عمليات مفاجئة في غزة وتستعد لها من خلال تحضير مفاجآت خاصة

مصادر : وفد قطري يزور غزة الأسبوع المقبل

اشتيه: "إسرائيل تخوض حرباً مالية معنا.. وهذا شرطنا للذهاب الى غزة غدا"

تلفزيون اسرائيلي يزعم: الرئيس عباس حمل الوفد المصري رسالة لحماس تتعلق بالمصالحة!

ابو مرزوق

داعيا فتح لتجاوز صفحات الماضي.. ابو مرزوق: نتوقع عدوان اسرائيلي على غزة ويجب أن نكون مستعدين