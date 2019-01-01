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اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي بطلب من فلسطين

الأربعاء 17 يوليو 2019 08:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية للتعاون الإسلامي بطلب من فلسطين


رام الله / سما /

صرح وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مساء الثلاثاء، أن اجتماعا استثنائيا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي يعقد الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة، بناء على طلب دولة فلسطين.

وأضاف المالكي، أن الاجتماع سيناقش مشاركة مسؤولين أميركيين في افتتاح النفق غير القانوني أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، والذي يأتي ضمن محاولات لتغيير الطابع الديني والتاريخي للمدينة، بالإضافة إلى التهديدات الإسرائيلية بحق المقدسيين في وادي الحمص ودير العامود، والمنطار، في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس، التي كان آخرها القرار الإسرائيلي القاضي بهدم 116 شقة سكنية، والمحاولات الإسرائيلية لمصادرة أملاك المواطنين المقدسيين الإسلامية والمسيحية.

وأشار إلى أنه سيتم بحث الانتهاكات الإسرائيلية الاستعمارية المتصاعدة، والمدعومة من الإدارة الأميركية لمحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف.

ولفت المالكي إلى ضرورة التدخل العاجل والفوري من الجميع لوقف الانتهاكات غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق المسجد الأقصى المبارك، وإغلاقه والاقتحامات اليومية للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال، مشيرا إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يستدعي التد=-][P"p

وأكد اًنّ القيادة الفلسطينيّة، وعلى رأسها الرئيس محمود عبّاس، تعتبر القدس والأقصى خطّا أحمر، وأن القيادة ماضية قدما في الدفاع عن القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحيّة، وإفشال أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي القائم.

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