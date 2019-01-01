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بنك فلسطين يقدم دعمه لإنتاج ألبوم الموسيقي الفلسطيني فرج سليمان

الأربعاء 17 يوليو 2019 07:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين يقدم دعمه لإنتاج ألبوم الموسيقي الفلسطيني فرج سليمان


رام الله / سما /

قدم بنك فلسطين دعمه لإنتاج ألالبوم الموسيقي للفنان الفلسطيني فرج سليمان، والذي أطلق مؤخراً تحت عنوان "البيت الثاني" وذلك كجزء من مساهمته لدعم الإنتاجات الفنية والثقافية الفلسطينية، وإثراء الساحة الفنية الفلسطينية بالعديد من الإنتاجات التي تعكس صورتنا الحضارية والثقافية.

وفرج سليمان هو ملحن وعازف بيانو فلسطيني، بدأ العزف على البيانو في سن الثالثة من عمره، وقد آثر خلال مسيرته الفنية عزف الألحان الأصيلة التي تتأثر بالموسيقى العربية والإيقاعات الشرقية، حيث تأثر أيضا بالتانغو وموسيقى الجاز. وقد قام سليمان بتأليف الألحان لعدد من الأفلام والعروض المسرحية، وقدم مقتطفات غنائية ناجحة خلال حفلاته الموسيقية.

وألبوم "البيت الثاني" هو الألبوم الغنائي الأول لفرج سليمان، والذي يحتوي على 10 أغاني اتسمت بالبساطة، والتي تم العمل على انتاجها بدعم من جمهور فرج سليمان الى جانب كل من مؤسسة عبد المحسن القطان وبنك فلسطين.

وقد تم إطلاق الألبوم خلال عدد من الحفلات الموسيقية التي أقيمت في مدينة رام الله والقدس وعمان وحيفا بحضور حشود من المتابعين والفنانين والصحافة والإعلام والناقدين الفنيين.

من ناحيته، عبر الفنان فرج سليمان عن امتنانه لبنك فلسطين على دعمه المتواصل وجهوده في تطوير الحالة الفنية والثقافية الفلسطينية ودعم المبدعين والفنانين الفلسطينيين وتعزيز حضورهم المحلي والدولي. مشيراً إلى أن ذلك يضاف الى رصيده المعطاء للفن الفلسطيني.

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