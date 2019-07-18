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حالة الطقس: اجواء حارة وجافة

الأربعاء 17 يوليو 2019 07:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء حارة وجافة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد ان يكون الجو  اليوم الاربعاء شديد الحرارة وجاف، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط وتثير الغبار احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة يكون الجو حارأ نسبياً الى حار ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الخميس 2019/07/18: يكون الجو حارأ نسبياً الى حار، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الجمعة 2019/07/19: يكون الجو صيفيا عاديا، ويطرأ انخفاض طفيف اخرعلى درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت 2019/07/20: يكون الجو صيفيا عاديا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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