"الضابطة الجمركية" تضبط 5 طن من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي بالخليل

الخليل / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية ، أن الجهاز ضبط اليوم الثلاثاء وفي عملية نوعية في محافظة الخليل، كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة، قدرت ب( 5) طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأوضح البيان، أن عملية الضبط جاءت بناءً على معلومات دقيقة لدى دائرة الإستخبار الجمركي في مديرية الضابطة الجمركية بالخليل، مفادها وجود كمية كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة داخل أحد المستودعات بمحافظة الخليل ، وعلى الفور تم التواصل مع جهة الاختصاص من الاخوة في مديرية الصحة والتحرك للمكان، وبعد الوصول للمستودع تم ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية وبعد الفحص من جهة الإختصاص من مديرية الصحة بالمحافظة تبين انها فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وبناءً عليه أقرت جهة الاختصاص إتلاف الكمية مباشرة وإخطار صاحب المنشأة بإغلاقها حتى تصويب اوضاعه، وإستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.



ويهيب جهاز الضابطة الجمركية بالسادة المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أية بضائع فاسدة او من يقوم بتخزينها وترويجها لضررها الكبير على صحة ابناء شعبنا الفلسطيني وذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني للجهاز 132 او من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك.