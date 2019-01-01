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عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش تعلن اعتزالها العمل السياسي

الثلاثاء 16 يوليو 2019 10:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش تعلن اعتزالها العمل السياسي


القدس المحتلة / سما /

اعتزلت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش من حزب "العمل" المُعارض مساء الثلاثاء، العمل السياسي لفترة زمنية لم تحددها. 

وأعلنت يحيموفيتش في منشور نشرته على صفحتها في مواقع التوصل الاجتماعي، أنها لن ترشح نفسها في الانتخابات الكنيست المقبلة، التي ستجري في شهر سبتمبر / أيلول المقبل، مؤكدة أنها لن تنضم الى أي حزب آخر. 

وأوضحت يحيموفيتش أنها مُرهقة جدا من الحياة السياسية، مشيرة الى ان ابنها هو الذي حسم الأمر، ودفعها الى اتخاذ هذا القرار، بعد ان قال لها إنها استنفدت مقدرتها في احداث تغيير، في طبيعة الحوار السائد. 

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