فلسطين محور النقاش.. اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية بمنظمة التعاون الاسلامي غدا الاربعاء

رام الله / سما /

صرح وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مساء اليوم الثلاثاء، أن اجتماعا استثنائيا للجنة التنفيذية على مستوى وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي يعقد غدا الأربعاء، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة، بناء على طلب دولة فلسطين.

وأضاف المالكي، أن الاجتماع سيناقش مشاركة مسؤولين أميركيين في افتتاح النفق غير القانوني أسفل بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، والذي يأتي ضمن محاولات لتغيير الطابع الديني والتاريخي للمدينة، بالإضافة إلى التهديدات الإسرائيلية بحق المقدسيين في وادي الحمص ودير العامود، والمنطار، في بلدة صور باهر جنوب شرق القدس، التي كان آخرها القرار الإسرائيلي القاضي بهدم 116 شقة سكنية، والمحاولات الإسرائيلية لمصادرة أملاك المواطنين المقدسيين الإسلامية والمسيحية.

وأشار إلى أنه سيتم بحث الانتهاكات الإسرائيلية الاستعمارية المتصاعدة، والمدعومة من الإدارة الأميركية لمحاولة تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس الشريف.

ولفت المالكي إلى ضرورة التدخل العاجل والفوري من الجميع لوقف الانتهاكات غير المسبوقة التي تقوم بها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بحق المسجد الأقصى المبارك، وإغلاقه والاقتحامات اليومية للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال، مشيرا إلى أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يستدعي التدخل لحمايته والتصدي للمخططات الهادفة لطمس الهوية الإسلامية والمسيحية للمدينة.

وأكد اًنّ القيادة الفلسطينيّة، وعلى رأسها الرئيس محمود عبّاس، تعتبر القدس والأقصى خطّا أحمر، وأن القيادة ماضية قدما في الدفاع عن القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحيّة، وإفشال أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي القائم.