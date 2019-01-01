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بدران يدعو لبنان للتراجع عن إغلاق مؤسسات اللاجئين الفلسطينيين

الثلاثاء 16 يوليو 2019 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدران يدعو لبنان للتراجع عن إغلاق مؤسسات اللاجئين الفلسطينيين


غزة / سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، رئيس مكتب العلاقات الوطنية حسام بدران رفض الحركة لقرار وزارة العمل اللبنانية القاضي بإغلاق مؤسسات ومصالح تجارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ودعا بدران في تصريح صحفي مساء اليوم الثلاثاء، لبنان إلى التراجع عن القرار، وإلى وقف كل ما ترتب عليه من إجراءات شملت إغلاق المحال وملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل.

وأشاد بدران بالعلاقات بين الشعبين اللبناني والفلسطيني، مؤكداً الدور الكبير الذي اضطلعت به لبنان شعباً ودولةً ومؤسسات وقوى سياسية في تبني القضية الفلسطينية والدفاع عنها.

ولفت إلى أن هذا القرار لا يخدم أجواء التوافق التي باتت تحكم العلاقات اللبنانية الفلسطينية، ولا يسهم في البناء على التقدم الكبير الذي حققته حوارات اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة حول الحقوق والواجبات المدنية والمجتمعية للفلسطينيين في لبنان.

ونوه بأن فلسطينيي لبنان هم جزء أصيل من عموم الشعب الفلسطيني، وينبغي على الأشقّاء اللبنانيين منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية لتمكينهم من العيش بكرامة؛ ليبقوا محافظين على هويتهم الوطنية، ومتمسّكين بحقهم في العودة، ومواجهة مشاريع التهجير والتوطين التي يرفضونها أصلا.

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