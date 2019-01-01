الصحة بغزة: نواجه أزمة أدوية غير مسبوقة

غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، إن مستشفيات القطاع تعاني أزمة غير مسبوقة من نقص الادوية والمستهلكات الطبية الاساسية، موضحًا أنها الازمة الاصعب خلال سنوات الحصار الاسرائيلي.

وأوضح القدرة في تصريح له مساء اليوم الثلاثاء، أن احتياج الوزارة السنوي من الادوية والمستهلكات الطبية بلغ 40 مليون دولار، توفر خلال النصف الاول من العام الجاري نحو 10 مليون دولار للأدوية والمستهلكات الطبية من جهات مختلفة، وهذا يمثل نصف احتياج الوازرة في الستة شهور.

وأوضح أن تراجع الاستجابات المختلفة مع احتياجات المرضى تسبب في حرمان 50% من مرضى قطاع غزة من العلاج، مطالباً كافة الجهات باتخاذ اجراءات عاجلة وفاعلة لتلبية الاحتياجات الدوائية لمرضى الاورام وامراض الدم والمناعة والكلى والانواع المختلفة من الحليب العلاجي والادوية العصبية والنفسية والامراض المزمنة والحوامل والاطفال والرعاية الاولية.

لعصبية والنفسية والامراض المزمنة والحوامل والاطفال والرعاية الاولية.