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تحذيرات جدية وارشادات مهمة للتعامل مع موجة الحر غدا.. غبار ويباس و40 درجة في الظل

الثلاثاء 16 يوليو 2019 09:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذيرات جدية وارشادات مهمة للتعامل مع موجة الحر غدا.. غبار ويباس و40 درجة في الظل


رام الله / سما /

حذّر راصدو الطقس الليلة من موجة حر غير معتادة تضرب البلاد الاربعاء وتحمل معها ظروف تشكل خطرا على الاطفال وكبار السن والمرضى والعمال والمزارعين ما ستدعي احتياطات خاصة.

وتشمل الموجة ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة قد تصل الى 40 درجة مئوي في جبال الضفة الغربية يباس شديد قد يسهل نشوب الحرائق في المزروعات والجبال رياح بقوة 40 كم الساعة . الى جانب غبار مرافق لموجة الحر وللرياح وان ذروة هذه الموجة ستكون في ساعات الظهر .

تلفزيون اسرائيل جعل خبر موجة الحر هو الخبر الاول قبل الاخبار السياسية، فيما اعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية طوارئ الارشاد لمنع وقوع ضحايا وتجنّب الخسائر.

 كما يشمل التحذير الدفاع المدني وشرب الماء وعدم التعرض مبشرة لأشعة الشمس .

من جانبها  نشرت وزارة الصحة الفلسطينية إرشادات للتعامل مع الأجواء الحارة:

- تجنب أشعة الشمس العمودية.

-           الإكثار من شرب السوائل.

-           ارتداء ملابس فضفاضة ومريحة وعدم الخروج إلى الشوارع لغير الضرورة خاصة الأطفال وكبار السن والمرضى.

-           تفادي تناول المشروبات المحلاة والتي تحتوي على الكافيين.

-           إغلاق النوافذ المقابلة للشمس بالستائر، وإبقائها مغلقة عندما تكون درجة الحرارة "مرتفعة".

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