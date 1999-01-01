نقابة الصيادين: سيتم تسليم القوارب المفرج عنها الأحد القادم

غزة / سما/

أصدرت نقابة الصيادين الفلسطينيين، يوم الثلاثاء، تنويها مهما للصيادين بشأن المراكب التي أعادها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نقابة الصيادين عبر تصريح مقتضب: سيتم تسليم حسكات المجداف التي افرج عنها الاحتلال امس الاثنين الى اصحابها يوم الاحد القادم، داعية "كل صاحب حسكه صادرها الاحتلال سابقا التوجه الى ميناء غزة يوم الاحد القادم الساعه العاشره صباحا للتعرف على حسكته ان كانت موجوده واستلامها".

ونوهت إلى أنه "سيكون هناك لجنة مسؤولة عن التسليم من وزارة الزراعة ممثلة بالمهندس جهاد صلاح من الثروة السمكية ونقابة الصيادين"، متمنية رجوع باقي المراكب المحتجزه فى القريب العاجل.