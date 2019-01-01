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"تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا " يبحث سبل التعاون مع مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة

الثلاثاء 16 يوليو 2019 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا " يبحث سبل التعاون مع مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية بغزة


غزة / سما/

‎زار وفد من تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا مستشفى حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية في قطاع غزة لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين. 
‎وضم الوفد كل من د. عبد الرحمن الخطيب عضو الهيئة الإدارية في فرع بريطانيا د. محمد أبو ندى مدير مكتب التجمع في غزة بالنيابة.
‎ورحب مدير مستشفى حمد للتأهيل د. رأفت لبد بالوفد الزائر وأثنى خلال اللقاء على التجمع وما يقوم به من مشاريع إنسانية تخدم المجتمع وتساهم في التخفيف من معاناة وآلام المرضى، مؤكدًا ضرورة تمتين العلاقة والتنسيق مع التجمع.  
‎من جانبه قال د. الخطيب أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على الخدمات المقدمة من المستشفى وبحث سبل التعاون وتطوير الخدمات المقدمة في   ظل الواقع الصحي الصعب والحصار المطبق على القطاع. 
‎وأضاف الخطيب "إن مستشفى الشيخ حمد للتأهيل والأطراف الصناعية يشكل إضافة نوعية للقطاع الصحي في غزة".
‎وأبدى وفد التجمع خلال جولته في أروقة وأقسام المستشفى إعجابه بالخدمات التي يقدمها المستشفى، شاكراً في الوقت ذاته مستشفى حمد على حسن الضيافة والاستقبال.
 واتفق الجانبان على ان تكون هذه الزيارة بداية للعمل بين التجمع ومستشفى حمد بغزة ‎على ضرورة أن يتم البدء في صياغة اتفاقية تفاهم مشترك بين الطرفين لتنسيق العمل.

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