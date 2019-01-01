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الاحتلال يهدم منشأة زراعية في بلدة السموع جنوب الخليل

الثلاثاء 16 يوليو 2019 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم منشأة زراعية في بلدة السموع جنوب الخليل


الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشأة زراعية في خربة "غوين" جنوب بلدة السموع بمحافظة الخليل،تعود للمواطن أحمد محمد موسى عقل الحوامدة.

وافاد شهود عيان،بأن قوات الاحتلال هدمت بركسا لتربية المواشي في منطقة غوين جنوب السموع يعود للمواطن المذكور.

وتستمر سلطات الاحتلال في سياسة التضييق على المواطنين في خربة "غوين" المهددة بالهدم، بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد هدمت صباح اليوم، بركة لري المزروعات في منطقة واد الغروس القريبة من ما تسمى مستوطنة "كريات أربع" شرق مدينة الخليل، بسعة 4500 كوب تقريبا، تستعمل لري المزروعات، وتعود ملكيتها للمواطن زايد الجعبري وعائلته، وذلك بحجة أنها تقع في المنطقة المسماة"ج".

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