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الأحمد يستقبل السفير الروسي والقنصل البريطاني

الثلاثاء 16 يوليو 2019 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأحمد يستقبل السفير الروسي والقنصل البريطاني


رام الله / سما /

 استقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، اليوم الثلاثاء، في مكتبه  بمدينة رام الله، السفير الروسي لدى دولة فلسطينغوشا بواشيدزهلمناسبة تسلمه مهام منصبه في فلسطين.

وجرى استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين روسيا الاتحادية وفلسطين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وأكد السفير الروسي موقف بلاده الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني،لإنهاء الاحتلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على كافة أراضيه المحتلة عام 1967، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس حل الدولتين.

وعبر الأحمد عن تقدير الشعب الفلسطيني لروسيا الاتحادية على موقفها هذا، ومعارضتها الصلبة لكل محاولات فرض حلول على الشعب الفلسطيني تنتقص من حقوقه غير القابلة للتصرف، كما جرى في ورشة المنامة لطرح حلول اقتصادية بديلا عن الحل السياسي الكامل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي .

واطلع الأحمد السفير الروسي على الجهود التي تقوم بها مصر الشقيقة بشأن إنهاء الانقسام.

كما استقبل الأحمد في مكتبه القنصل البريطاني العام في فلسطين فيليب هول، حيث تم استعراض الأوضاع في الساحة الفلسطينية سواء ما يتعلق منها بالتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني،خاصة في القدس واستمرار مصادرة وهدم منازل المواطنين وحفر الأنفاق واقتحام المتطرفين الصهاينة للمسجد الأقصى، الى جانب استعراض التحركات الأميركية،خاصة ما يتعلق منها بما يسمى صفقة القرن، وورشة المنامة الهادفة الى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الثابتة وتجاوز قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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