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بعد انقطاع طويل.. نتنياهو اجتمع اليوم بعائلات الجنود الأسرى لدى حماس

الثلاثاء 16 يوليو 2019 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد انقطاع طويل.. نتنياهو اجتمع اليوم بعائلات الجنود الأسرى لدى حماس


القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة الثانية العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء نتنياهو، اجتمع بعائلات المفقودين والجنود الأسرى، لدى حركة حماس بقطاع غزة.

وذكرت القناة العبرية، أن نتنياهو اجتمع اليوم بمكتبه بالقدس، بعائلات هدار جولدين، وأرون شاؤول، وابرهام منغيستو، وهشام السيد.

وقالت القناة العبرية، إن الاجتماع جاء بعد فترة انقطاع طويلة، بين رئيس الوزراء، وبين عائلات الجنود الأسرى والمفقودين.

وأضافت القناة الثانية، أن والدة الضابط هدار جولدين، عقدت جلسة مصالحة مع عقيلة رئيس الوزراء سارة نتنياهو، الأسبوع الماضي.

ولفتت القناة، الى أن الأسبوع الماضي، اكتملت 5 سنوات على معركة "الجرف الصامد"، التي تم خلالها، أسر الجنود الإسرائيليين، على يد حماس بغزة.  

وأشارت القناة العبرية، الى أن والدة الجندي "أرون شاؤول"، طالبت الحكومة خلال رسالة فيديو، إعادة ابنها، الذي أكدت على أنه حي، ولم يمت.

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