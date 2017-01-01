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بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي.. الأردن يعين زيد اللوزي سفيرًا لدى قطر‎

الثلاثاء 16 يوليو 2019 05:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي.. الأردن يعين زيد اللوزي سفيرًا لدى قطر‎


عمان /سما/

 أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، مرسومًا ملكيًا بالموافقة على تسمية أمين عام وزارة الخارجية زيد اللوزي سفيرًا للمملكة لدى قطر، بعد عامين على خفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
ونقل تلفزيون "المملكة" الحكومي عبر موقعه الإلكتروني: "صدرت الإرادة الملكية، الثلاثاء، بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية السفير زيد مفلح اللوزي سفيرًا فوق العادة ومفوضًا للمملكة الأردنية الهاشمية في قطر".
وأشار إلى أن الحكومة "وافقت أيضًا على قرار حكومة دولة قطر ترشيح الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني ليكون سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لها لدى البلاط الملكي الهاشمي.
وفي يونيو/حزيران 2017، قررت عمّان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، وإلغاء ترخيص مكتب قناة ”الجزيرة“ في البلاد؛ على خلفية الأزمة الخليجية.

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