بلدية خانيونس تقرر إجراءات جديدة ضد الباعة المتجولين

غزة / سما /

قررت بلدية خانيونس اليوم الثلاثاء، اتخاذ إجراءات جديدة من اجل منع استخدام الباعة المتجولين مكبرات الصوت.

وأكدت البلدية في تصريح صحفي ، بأنها وقعت على تعهد خطي مع شرطة البلديات، لضبط الحالة الميدانية في المدينة، ومساندة عمل فريق البلدية، تحقيقاً للمصلحة العامة

وكانت بلدية خانيونس قررت منع استخدام مكبرات الصوت من قبل أصحاب المحلات في شوراع المدينة.

واوضحت البلدية أنها تلقت في الآونة الأخيرة مئات الشكاوى من المواطنين الذين عبروا عن انزعاجهم من استخدام مكبرات الصوت، لا سيما المرضى وكبار السن والأطفال.

وأشارت إلى أن كل من يخالف سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية ومصادرة أجهزة ومعدات الصوت.