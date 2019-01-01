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اللواء أبو نعيم: نمر في منعطفات خطيرة ضد القضية الفلسطينية

الثلاثاء 16 يوليو 2019 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللواء أبو نعيم: نمر في منعطفات خطيرة ضد القضية الفلسطينية


سما / وكالات/

أكد وكيل وزارة الداخلية والامن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، أن القضية الفلسطينية تمر في منعطفات خطيرة كان آخرها صفقة البحرين المشبوهة.

وجاء حديث اللواء أبو نعيم خلال حفل تخريج لطلبة كلية الرباط الحقوقية "الفوج السابع"، صباح اليوم الثلاثاء في ساحة الكلية غرب مدينة غزة.

وأوضح وكيل الوزارة أبو نعيم، بأن البوصلة الحقيقة هي التي تكون في المسار الصحيح نحو الدفاع عن فلسطين وتحرير مسراها وأسرها، مشدداً على ان غير ذلك تكون البوصلة مشبوهة ويجب إعادة النظر فيها.

وبشأن المصالحة الفلسطينية، دعا اللواء أبو نعيم، جميع الأطراف الفلسطينية إلى الخروج من مربع الانقسام إلى مربع المصالحة الوطنية وتصحيح البوصلة، في ظل تكالب قوى الاستكبار على شطب حقوق القضية الفلسطينية.

وأعلن في معرض حديثه، بأن وزارة الداخلية فتحت باب التسجيل للالتحاق بكلية الرباط الجامعية أمام طلبة الثانوية العاملة الجدد، وذلك وفق شروط والأصول المعمول بها داخل أروقة الكلية.

وطالب اللواء توفيق أبو نعيم الدول المانحة وعلى رأسهم دولة قطر الشقيقة إلى استقبال عدد من الضباط في وزارة الداخلية على أرضيها لكسب الخبرة العملية في مجال حفظ الامن العام، ومن ثم تطبيقه في بلادنا.

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