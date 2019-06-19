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تل ابيب توافق على فتح تحقيق باستشهاد الأسير طقاطقة

الثلاثاء 16 يوليو 2019 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل ابيب توافق على فتح تحقيق باستشهاد الأسير طقاطقة


القدس المحتلة / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة صلح الاحتلال الإسرائيلية، وافقت على طلب الهيئة بفتح ملف تحقيق باستشهادالأسير نصار طقاطقة (31 عاما) من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأوضحت الهيئة أنها قدمت صباح اليوم طلبا رسميا لكشف الأسباب الحقيقية لاستشهاد الأسير طقاقطة وكل الظروف المتعلقة بذلك، وانه تمت نقاشات بين محامي الهيئة والشرطة الإسرائيلية، وتم التوصل إلى الموافقة على تشريح الجثمان في وقت لاحق بحضور طبيب فلسطيني مختص بالطب الشرعي.

وكان الأسير طقاطقة استشهد صباح اليوم في عزل نتسيان في الرملة، وهو معتقل منذ 19/6/2019

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