موجة حر شديد وقصيرة الأربعاء: البحر الميت 47 درجة مئوية

غزة / سما /

من المتوقع أن يطرأ ارتفاع حاد في درجات الحرارة يوم غد، الأربعاء، ويتوقع أن يصل أقصاها في منطقة البحر الميت، حيث يتوقع أن تصل إلى 47 درجة مئوية، يليها طبرية 43 درجة مئوية.

وجاء أن ارتفاع درجات الحرارة مرتبط بمنخفض حراري فوق مصر يتحرك باتجاه البلاد عن طريق البحر، ويؤدي إلى هذا التغير الحاد في درجات الحرارة.

وحذرت وزارة الصحة المسنين والمرضى، بوجه خاص، من التعرض لأشعة الشمس والحرارة، وطلبت الامتناع عن بذل جهود جسدية غير ضرورية، والإكثار من شرب الماء، والبقاء في الأماكن المكيفة.

وعلم أن الحديث عن حدث غير عادي وقصير جدا، يتوقع أن يبدأ ساعات الصباح، وينتهي في ساعات بعد الظهر، حيث تهب رياح شمالية غربية رطبة، بدءا من المناطق الساحلية ولاحقا المناطق الداخلية.

ومن المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة ملموسا يوم غد في كافة أنحاء البلاد، كما يتوقع أن تغطي السماء بشكل جزئي غيوم عالية ومتوسطة الارتفاع. وخلال ساعات النهار تشتد سرعة الرياح، ويحتمل أن يتحول الجو إلى ضبابيا.

ومن المتوقع أن يؤدي اشتداد الرياح الشمالية الغربية إلى إبعاد المنخفض، ورفع نسبة الرطوبة في الجو، في ساعات بعد الظهر. وفي المناطق الداخلية من البلاد يتوقع أن يحصل التغيير في ساعات المساء.

ووجهت النصائح للجمهور بالإكثار من شرب السوائل، والامتناع عن النشاطات الرياضية.

وكانت قد حذرت مفوضية الإطفاء من إشعال النيران في مناطق مفتوحة يحتمل أن تنتشر فيها النيران خلال أشهر الصيف، وخاصة عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل استثنائي.

أما درجات الحرارة المتوقعة الليلة ونهار غد فتكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 20 – 38، الخالصة (كريات شمونه) 22 – 41، صفد 21 – 36، طبرية 24 – 43، الناصرة 25 – 38، حيفا 24 – 38، يافا 24 – 38، القدس المحتلة 25 – 38، عسقلان 30 – 38، عين جدي (البحر الميت) 30 – 47، بئر السبع 26 – 42، أم رشرش (إيلات) 28 – 42.

تجدر الإشارة إلى أنه يتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، بعد غد الخميس، لتكون ضمن المعدلات السنوية لهذا الموسم. كما يتوقع أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة يوم الجمعة، وخاصة في المناطق الجبلية.