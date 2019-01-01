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الصليب الأحمر: نتابع بشكل حثيث ظروف وفاة الأسير طقاطقة

الثلاثاء 16 يوليو 2019 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصليب الأحمر: نتابع بشكل حثيث ظروف وفاة الأسير طقاطقة


غزة / سما/

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، أنها تتبع وبشكل حثيث مع السلطات المعنية ظروف وفاة الأسير نصار طقاقطة من بيت لحم.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، إنها لا تشارك في لجان تحقيق أو تشريح ولكنها تتابع وبشكل حثيث ظروف الوفاة، مشيرةً إلى أنها ستعلم العائلة بكل المستجدات.

وأشارت إلى أنها تلاقت بلاغًا من مصلحة السجون الإسرائيلية بوفاة الأسيرة، وأنها تواصلت مع عائلته لإخبارها وتقديم العزاء لهم، وتشاركهم ألمهم في هذه الظروف الصعبة.

ولفتت إلى أنها لا تفصح عن أي معلومات من شأنها المساس بمشاعر العائلة.

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