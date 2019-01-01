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"التعليم العالي" و"المجلس الأعلى للإبداع" يوقعان اتفاقية لدعم وتشجيع البحث العلمي

الثلاثاء 16 يوليو 2019 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" و"المجلس الأعلى للإبداع" يوقعان اتفاقية لدعم وتشجيع البحث العلمي


رام الله / سما /

 وقع وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس، مذكرة تعاون في مجال دعم وتشجيع قطاع البحث العلمي في فلسطين، مع رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميّز عدنان سمارة، اليوم الثلاثاء.

وأكد أبو مويس أن هذا التعاون يأتي تجسيداً لروح التكامل والانسجام بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني، لبناء مجتمع وإنسان فلسطيني قوي وواعٍ.

واوضح أن المجلس الأعلى للإبداع والتميّز يعمل على تجذير الإبداع ورعاية الموهوبين، ويتكامل مع عمل الوزارة في الأبحاث ذات المردود والنتائج الاجتماعية والاقتصادية المميزة، خاصة وأنه يرعى الأفكار المنتجة في مجالات الصناعة والزراعة.

وشدد أبو مويس على أن الهدف الرئيسي للاتفاقية هو الاستفادة من الأبحاث العلمية التي تثبت جديتها وقابليتها للتنفيذ لفائدتها على المجتمع خاصة في المجال التقني، إضافة لتكامل الجانب النظري مع الجانب التطبيقي للأبحاث، وإيجاد جهات شريكة في المجتمع الفلسطيني تتبنى الأبحاث المميزة لتطبيقها على أرض الواقع.

وأضاف أبو مويس أن الاتفاقية تهدف لدعم البحث العلمي المنتج كأحد مقومات التعليم العالي، ودعم المشاريع البحثية للطلبة المبدعين والباحثين المتميزين في مؤسسات التعليم العالي، لخدمة التنمية في فلسطين.

وأشار إلى أن الوزارة تطمح لتسويق الأبحاث في المجالات العلمية والتكنولوجية داخل فلسطين وخارجها.

من جهته، عبر سمارة عن اعتزازه بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والوقوف إلى جانبها في خطواتها التطويرية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية على صعيد البحث العلمي، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للإبداع والتميّز ركّز على البحث العلمي لأهميته بالنهوض وتحقيق التنمية في فلسطين.

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