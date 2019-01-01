قوات الاحتلال تفرج عن أسير من غزة بعد اعتقال دام 13 عاماً

غزة / سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء يوم الاثنين، عن الأسير المحرر: صدام جابر عاشور "الكفارنة" بعد اعتقال دام أكثر من 13 عاماً .

واستقبل الأسير الكفارنة ابن كتائب شهداء الأقصى جيش العاصفة الذراع العسكري لحركة فتح، بموكب عسكري مهيب من مقاتلي جيش العاصفة جاب شوارع بلدة بيت حانون شمال القطاع فرحاً بالحرية.

وتوجه الأسير برفقة الموكب العسكري المهيب إلى مقبرة بيت حانون شمال قطاع غزة لقراءة سورة الفاتحة على روح والده الذي كان يتمنى لقاء نجله حياً.

وأكدت الكتائب أن قضية الأسرى هي قضية الفلسطينيين جميعًا وتشكل همًا وطنًا للقيادة والشعب، وأن الإفراج عن جميع أسرانا يمثل القضية الأولى لشعبنا".

وفي ذات السياق، شكرت عائلة الأسير المحرر حركة فتح وكتائب شهداء الأقصى- جيش العاصفة – على جهودهم الجبارة لما بذلوه خلال الأيام السابقة من تحضيرات ووصولاً إلى يوم الاستقبال الذي كان شرف للعائلة ولبيت حانون بأكملها.