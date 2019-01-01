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اسرائيل تبلغ الولايات المتحدة معارضتها ربط غزة بالضفة

الثلاثاء 16 يوليو 2019 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تبلغ الولايات المتحدة معارضتها ربط غزة بالضفة


القدس المحتلة / سما /

نقل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للادارة الامريكية تحفظات اسرائيل على اقتراح إنشاء معبر يربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة كجزء من صفقة القرن التي عرضت الولايات المتحدة شقها الاقتصادي خلال ورشة اقميت في البحرين الشهر الماضي.

وأشارت المصادر الاسرائيلية التي تشارك في محتوى المحادثات بين نتنياهو ومعاونيه، إلى أن الخطة الاقتصادية عُرضت على رئيس الوزراء قبل فترة وجيزة من ورشة العمل الاقتصادية في البحرين، واعترض نتنياهو على فقرة ربط الضفة بغزة خوفًا من استغلال ذلك "فيما اسماه الإرهاب".

وقال الفريق الامريكي للشرق الاوسط جيسون غرينبلات وجاريد كوشنر إن ورشة العمل التي اقيمت في البحرين كانت تهدف إلى تقديم الجزء الاقتصادي من الصفقة وسماع التعليقات والملاحظات والعمل على تعديلها لاحقًا.

ولإسرائيل تعليقات إضافية على الجزء الاقتصادي من الخطة، وبالنسبة لغزة تقول المصادر الاسرائيلية فان "يريد نتنياهو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، والأميركيون يريدون توحيد الفلسطينيين والتعامل معهم ككيان واحد".

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