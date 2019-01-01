فصائل غزة: الأسير طقاطقة تعرض للقتل في سجون اسرائيل

غزة / سما/

ا

قالت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية يوم الثلاثاء، إن الأسير الشهيد نصار طقاطقة تعرّض لعملية قتل وتصفية داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، داعيةً فصائل المقاومة للرد على جريمة الاحتلال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظّمته لجنة الأسرى بالاشتراك مع المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة؛ عقب ارتقاء الأسير طقاطقة فجر اليوم داخل العزل الانفرادي بسجن الرملة.

وكان الأسير طقاطقة اعتقل في 19 يونيو/ حزيران الماضي بعد اقتحام منزله والعبث بمحتوياته وتخريبها، ونُقل إلى مركز توقيف "الجلمة" للتحقيق معه، ثم إلى العزل الانفرادي في سجن "الرملة"، واستشهد هناك.

وشدد الأسير المحرر جهاد غبن- قيادي بحركة فتح- على أن الأسير طقاطقة استشهد نتيجة التعذيب والتحقيق المستمر داخل أقبية سجون الاحتلال.

ودعا غبن لحراك فلسطيني من السلطة والفصائل لوقف إجرام الاحتلال بحق أسرانا وفضح المحتل، وتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على ظروف استشهاد الأسير طقاطقة، "ومحاكمة الجلاديين الذين قتلوه وصفّوه عمدًا".

وأوضح أن "المطلوب فلسطينيًا مؤازرة العائلة، وأن يكون هناك موقف وطني من قضية الأسرى الذين نخشى عليهم في كل لحظة أن يقتلوا".

ولفت غبن إلى أن وجود مضربين عن الطعام بين الأسرى، وكذلك معتقلين إداريين ولاسيما الأسير جعفر عز الدين الذي مضى على إضرابه عن الطعام 30 يومً، ومعه عدد من الأسرى.

وأشار لوجود أسرى في العزل الانفرادي يتعرضون لتضييق مستمر من مصلحة سجون الاحتلال.

ودعا غبن المقاومة للرد على جريمة الاحتلال بحق الأسير طقاطقة، مضيفًا أن "رسالة الأسرى لشعبنا وفصال المقاومة ألاّ تمر هذه الجريمة مرور الكرام".

وباستشهاد الأسير طقاطقة، يرتفع عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة لـ (220) شهيدًا ارتقوا منذ العام 1967.