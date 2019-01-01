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حماس ستطور أسلحة وأساليب جديدة للرد على ذلك

الجيش الإسرائيلي يحرز تقدماً في بناء جدار الأنفاق على حدود غزة

الثلاثاء 16 يوليو 2019 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يحرز تقدماً في بناء جدار الأنفاق على حدود غزة


القدس المحتلة / سما /

كشف موقع "واللا" العبري عن إحراز تقدم كبير في أعمال بناء جدار الأنفاق فوق الأرض وتحتها على طول الحدود مع قطاع غزة.

وأفاد الموقع أنه حتى الآن تم بناء حوالي 40 كيلو متر من الجدار تحت الأرض لإحباط الأنفاق، وهو أكثر من نصف الطول المخطط له.

وأشاد العميد في القيادة الجنوبية بالجيش عيران أوفير بجهود التقدم في بناء الجدار على الرغم من التوترات الأمنية في المنطقة.

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية زعمها، أن المشروع ساهم في تحديد مواقع أنفاق هجومية عبرت السياج الفاصل، خلال العامين الماضيين.

وأشار الموقع العبري إلى أن مؤسسة الجيش لا زالت على اعتقادها بأن حماس تواصل تعزيز وبناء الأنفاق على طول الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ونوه الموقع إلى أن الجيش يقوم حالياً بتجهيز الجدار العلوي المصنوع من السياج الثقيل حيث سيصل طوله إلى 3 أمتار ونصف.

وأفادت مصادر في قيادة الجيش بالجنوب بأن معدل بناء الجدار تحت الأرض وفوقها أعلى من التوقعات، بالرغم من تهديدات القنص والاستهداف الذي كانت تهدد الوحدات الهندسية، فيما زعمت أن مشروع الجدار مكان الجيش من تأمين مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وحسب "واللا"، ويعتقد الجيش الإسرائيلي بأن حماس ستطور أسلحة وأساليب جديدة للرد على بناء الجدار على الحدود مثل الصواريخ الموجهة والدقيقة وقذائف الهاون والأجهزة المتفجرة.

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