بلدية غزة تبحث التنمية الاقتصادية المحلية مع لجنة استشارية

غزة / سما /

بحث رئيس بلدية غزة م. نزار حجازي، قضايا التنمية الإقتصادية المحلية وسبل تعزيزها وتحقيقها من خلال التنسيق والتعاون والتشبيك مع أصحاب العلاقة والجهات الاقتصادية الفاعلة في مدينة غزة.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر البلدية الرئيس، مع اللجنة الإستشارية للتنمية الاقتصادية المحلية حضره إلى جانب رئيس البلدية، عضو المجلس البلدي رائد رجب، والمدراء العامون وعدد من مدراء الدوائر ذات العلاقة.

وشارك في اللقاء منسق اللجنة الاستشارية د. وائل الداية، ومدير اتحاد لجان العمل الزراعي في قطاع غزة م. محمد البكري، ومدير مركز التجارة الفلسطيني (Paltrade) محمد سكيك، ومدير اقليم غزة في مؤسسة فاتن للإقراض منى العلمي، واستشاري المكتب الوطني لإعادة إعمار غزة م. عماد المصري، ورئيس قسم السياسة النقدية والأسواق المالية في سلطة النقد د. سيف الدين عودة، والمحاضر الجامعي د. محمد صبره.

وشهد اللقاء عرض آلية عمل اللجنة الاستشارية بعضوية بلدية غزة، في الأشهر الماضية، وأبرز الأنشطة والفعاليات التي نفذتها، ولا سيما اللقاءات المركزة التي عقدتها مع كوادر البلدية، لبحث المبادرات الممكن تنفيذها في مجال التنمية الاقتصادية المحلية على مستوى مدينة غزة، فضلاً عن عقد اجتماعات ولقاءات مع جهات ذات العلاقة مثل وزارات الاقتصاد والسياحة والبنوك، واتحاد العمل الزراعي واتحاد العمل الصناعي ورجال الأعمال لبحث أوجه التعاون في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

وناقش الجانبان الخطوات القادمة لتعزيز دور البلدية في التنمية الاقتصادية المحلية، بما يشمل مأسسة هذا العمل داخل البلدية، ودعم استدامة العلاقة بين اللجنة الاستشارية وبلدية غزة، بهدف تفعيل إستراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية.

من جانبه؛ أكد رئيس البلدية على أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية في مدينة غزة وأثرها على المواطنين في خلق فرص عمل والحد من الفقر وتحسين مستوى المعيشة، في ظل الإمكانات المتاحة والتحديات التي نواجهها من حصار واعتداءات إسرائيلية.

وأوضح حجازي أن البلدية ستعمل خلال الفترة القادمة على مأسسة دورها الوظيفي في التنمية الاقتصادية المحلية من خلال مجموعة من الإجراءات والخطوات التي سيتم إقرارها بالتشاور مع اللجنة الاستشارية والجهات ذات العلاقة بالتنمية الاقتصادية المحلية.

وبحث الجانبان أهمية تطوير قواعد البيانات الموجودة في بلدية غزة لخدمة أغراض تنمية الاقتصاد المحلي والقطاعات الإقتصادية، والعمل على تطوير رؤى اقتصادية مشتركة لمشاريع تطويرية تخدم مدينة غزة.

يذكر أن اللجنة الاستشارية تضم في عضويتها ممثلين عن جهات اقتصادية فاعلة مثل سلطة النقد، وبال تريد، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد الصناعات الفلسطيني، ومؤسسة فاتن للإقراض، والمكتب الوطني لإعادة إعمار غزة، والهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، وخبراء وأكاديميين اقتصاديين.