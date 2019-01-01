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الاحتلال يقضي بالسجن الفعلي على أسيرين من القدس لسنوات

الثلاثاء 16 يوليو 2019 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، قرارين يقضيان بالسجن الفعلي على أسيرين من سكان بلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.

وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين أمجد أبو عصب بأن محكمة الاحتلال حكمت على الأسير نسيم حمادة بالسجن لمدة أربع سنوات ونصف، وأضافت مدة سبعة أشهر من وقف التنفيذ ليصبح الحكم خمس سنوات وشهرين.

وأوضح أنها حكمت أيضًا على الأسير أيوب نعمان عفانة بالسجن لمدة أربع سنوات، لافتًا إلى أن قاضي المحكمة أدان الأسيرين حمادة وعفانة بعدة تهم.

#الاحتلال

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