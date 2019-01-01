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مريض يناشد الوزير الشيخ لتسهيل سفره لتكملة علاجه

الثلاثاء 16 يوليو 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
مريض يناشد الوزير الشيخ لتسهيل سفره لتكملة علاجه


غزة / سما /

ناشد المريض بسام إسماعيل مسلم (٥٢ عاماً) من سكان مخيم المغازي وسط قطاع غزة، الجهات المسؤولة ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، لتسهيل سفره المقرر في ١٨ من هذا الشهر؛ لتكملة علاجه في مستشفى المقاصد بالقدس. 

المريض مسلم أوضح أن الأطباء بعد أن أجروا له عملية في ظهره للمرة الثانية قبل شهرين، أوصوا بضرورة المراجعة بعد شهر للاطمئنان، وإجراء مزيد من الفحوصات، مشيراً إلى أنه تقدم بتصريح عبر الشؤون المدنية على أمل أن تتم الموافقة، خاصة وأنه لم يتبق إلا يومين على الموعد، وهو يوم بعد غد ، معرباً عن تخوفه من الرفض من قبل الجانب الإسرائيلي تحت ذريعة تحت الفحص.  

والمريض مسلم ناشد مرة أخرى صاحب القلب الحنون الوزير حسين الشيخ والذي كان سببا بعد الله في علاجي في المستشفى بعد استجابته للمناشدة التي نشرتها عبر وسائل الإعلام أن يعمل على تسهيل سفري للمراجعة وتكملة علاجي خاصة أنه لم يتبق الا يومين على حجز المستشفى وصحتي تتدهور، ووضعي يزداد خطورة. 

وكان المريض مسلم، قد أجرى عمليه قبل عدة شهور في مستشفى المقاصد في القدس المحتلة، والذي كانت تعتبر من العمليات النادرة، والمعقد جداً لاستئصال كيس من الماء ملاصق للعمود الفقري في أسفل الفقرات. 

للتواصل / 0599344310

#مريض
مسلم
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