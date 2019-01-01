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خلال استقباله اشتية.. الرئيس العراقي : نحرص على تمتع الفلسطينيين بكامل حقوقهم

الثلاثاء 16 يوليو 2019 01:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال استقباله اشتية.. الرئيس العراقي : نحرص على تمتع الفلسطينيين بكامل حقوقهم


رام الله / سما /

 أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الثلاثاء، حرص بلاده على تمتع الفلسطينيين المقيمين في العراق بكامل حقوقهم المشروعة وضمان كافة استحقاقاتهم.

وشدد صالح خلال استقباله اليوم رئيس الوزراء محمد اشتية والوفد المرافق له، على موقف العراق "الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لضمان الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وحرص الدولة العراقية على تمتع الفلسطينيين المقيمين في العراق بكامل حقوقهم المشروعة وضمان كافة استحقاقاتهم".

ونقل اشتية إلى الرئيس العراقي تحيات الرئيس محمود عباس ورغبة بلاده بتعزيز علاقاتها مع العراق في جميع المجالات وتثمين مواقف العراق في دعم القضية الفلسطينية على الأصعدة المختلفة.

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