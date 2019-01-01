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نتنياهو يتراجع ويقبل بشرط سيئول لتوقيع الاتفاق معها

الثلاثاء 16 يوليو 2019 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يتراجع ويقبل بشرط سيئول لتوقيع الاتفاق معها


القدس المحتلة / سما /

أعلنت وسائل إعلام عبرية عن استعداد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتوقيع اتفاق تجارة حرة مع كوريا الجنوبية، واستثناء القدس الشرقية والضفة الغربية والجولان.

وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، يعتزم نتنياهو السفر إلى كوريا الجنوبية نهاية الشهر الجاري في زيارة رسمية تستمر لعدة أيام، لتوقيع اتفاقيات بين البلدين بمليارات الدولارات، لا تشمل المناطق الصناعية والتجارية داخل المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية والجولان السوري المحتل، كما تشمل الزيارة العاصمة اليابانية طوكيو.

وتشير "القناة 13" الإسرائيلية إلى أن إسرائيل رفضت في السابق إضافة البند، الذي يستثني الأراضي المحتلة عام 1967، إلى اتفاقية التجارة الحرة مع كوريا الجنوبية، الأمر الذي أرجأ التوقيع على الاتفاقية، لكنها قررت مؤخرا الاستجابة للشرط الكوري، لكن الجانب الإسرائيلي سيضع "تحفظا" على البند الذي يشير إلى أن الفقرة التي تستبعد منها هذه المناطق أراض محتلة عام 1967.

وربط محللون زيارة نتنياهو إلى سيئول لعقد هذا لاتفاق، مع قرب الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر، التي من شأنها أن تعزز حملة نتنياهو من خلال تعزيز نجاحاته في السياسة الخارجية.

وبحسب "قناة 13" الإسرائيلية، فإن الاتفاق الذي سيتم التوقيع عليه بين إسرائيل وكوريا الجنوبية هو "اتفاق تجاري شامل"، وتبلغ قيمة الصفقة التجارية مليارات الدولارات.

المصدرك تايمز أوف إسرائيل

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