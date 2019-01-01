بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح "الأربعاء"

غزة / سما /

أعلنت داخلية غزة الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، الأربعاء.

وقالت الداخلية في تصريحٍ لها، أن السفر ليوم الأربعاء سيكون "المتبقي من إعلان أمس، والأرقام من (1087) حتى (1384) من كشف (7/11)".

وأكدت على "ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الأرقام التسلسلية في الكشف، وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 07:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر".

وطالبت، بضرورة "إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله".

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