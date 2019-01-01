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هلال القدس يجرد بلاطة من كأس أبو عمار

الثلاثاء 16 يوليو 2019 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
هلال القدس يجرد بلاطة من كأس أبو عمار


رام الله / سما /

أحرز هلال القدس كأس الشهيد أبو عمار، بعد فوزه أمس الاثنين على بلاطة (8/7) بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل السلبي.

وبذلك، جرد الهلال بلاطة من لقبه، وعوض خروجه أمامه من كأس فلسطين، وأضاف اللقب الثالث لسجله بعد دوري القدس للمحترفين، وكأس السوبر.

وسجل لهلال القدس في ركلات الترجيح ساري جاد الله، محمد أبو ميالة، موسى فراوي، محمد اليوسفين، خالد عزام، تامر صلاح، سامر الجندي، ومحمد حمو (الركلة الحاسمة)، واهدر له أوس ياسين ومحمد عبيد وهاني عبد الله.

وفي المقابل، أحرز لبلاطة خالد سالم، عبد اللطيف البهداري، مراد إسماعيل، محمود أبو وردة، خالد أبو بكر، أحمد ارزيقي، يوسف أبو رويس، فيما أهدر ليث خروب، أمير قطاوي، سائد أبو سليم، وثائر الجبور.

وانطلق اللقاء كما هو منتظر، بهجوم كاسح من جانب بلاطة بحثا عن التسجيل المبكر.

وكانت أولى الفرص لبلاطة عبر تسديدة صاروخية، من خارج الصندوق.

ولم تتوقف محاولات بلاطة، حيث قاد أمير قطاوي هجمة منظمة من المحور الأيمن، وأرسل كرة عرضية تابعها القناص خالد سالم مباشرةً، بجانب القائم الأيمن للحارس.

وفي المقابل، اعتمد هلال القدس على انطلاقات محمد عبيد، وخلفه محمد يامين، لكن جميع محاولاته كانت تنكسر أمام دفاع بلاطة، بقيادة عبد اللطيف البهداري.

وامتص الهلال حماس لاعبي بلاطة وبدأ في التحرك، ليتقدم موسى فراوي من المحور الأيمن، لكن ظلت مشكلة الفريق في وجود محمد عبيد وحده بين مدافعي المنافس.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال، وظل الأداء متوازنا لينتهي أيضا بالتعادل السلبي، ويلجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت لهلال القدس.

#هلال القدس #بلاطة #كأس أبو عمار

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