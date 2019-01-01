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طليقة وائل كفوري تهاجمه مجددًا

الثلاثاء 16 يوليو 2019 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طليقة وائل كفوري تهاجمه مجددًا


وكالات / سما /

هاجمت أنجيلا بشارة، زوجها السابق الفنان اللبناني وائل كفوري، لكن هذه المرة عبر الألغاز، متحدثة عن حقوق النساء والأطفال.

وطالبت بشارة النساء بالمطالبة بحقوقهن من دون أي خوف، متسائلة: “هل يدفع الأطفال ثمن القوانين الضعيفة في لبنان؟”.

ويعتقد بأن بشارة كانت تشير بشكل غير مباشر إلى طليقها وائل كفوري، وإلى طفلتيهما اللتي أنجبتهما بشارة.

كما يتوقع أن تكون تلك العبارات موجهة إلى وائل كفوري بهدف تشويه صورته، إذ أوردت عبارات تشير إلى أن كفوري كان يعنفها، لكن بشكل غير مباشر.

يذكر أن وائل وأنجيلا تطلقا قبل فترة طويلة، إلا أن الخبر جرى تداوله بقوة في الفترة الأخيرة، خصوصًا مع ما اعتبره البعض استفزازات متكررة من أنجيلا، عبر “إنستاغرام”.

#أنجيلا بشارة #وائل كفوري

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