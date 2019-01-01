الخارجية تطالب بتحقيق دولي باستشهاد طقاطقة

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها الأمنية بما فيها مصلحة إدارة السجون المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استشهاد الأسير نصار طقاطقة "31 عاما "، أثناء خضوعه للتحقيق من قبل قوات الاحتلال.

وطالبت الوزارة بتشكيل لجنة تحقيق دولية بإشراف الصليب الأحمر الدولي للوقوف على ملابسات وتفاصيل هذه الجريمة العنصرية، مطالبة بتوفير الحماية القانونية والسياسية للأسرى جميعاً وتحمل سلطات الإحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

وأكدت الوزارة أن اللامبالاة التي يبديها المجتمع الدولي ومنظماته ومجالسه المختصة اتجاه انتهاكات وجرائم الإحتلال تشجع سلطات الإحتلال على التمادي في إرتكاب مثل هذه الفظائع.

وبينت أن استشهاد طقاطقة في اقبية التحقيق يستدعي تحركاً عاجلاً من الجنائية الدولية وفتح تحقيق رسمي في جرائم الإحتلال وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.