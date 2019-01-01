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موقع عبري يزعم: اتفاق سري بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها

الثلاثاء 16 يوليو 2019 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موقع عبري يزعم: اتفاق سري بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها


القدس المحتلة / سما /

كشفت مصادر خاصة لموقع "تيك دبكا" العبري النقاب عن اتفاق سري توصلت إليه كلاً من "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية مؤخرا بهدف منع انهيار السلطة الفلسطينية اقتصاديا وماليا.

ووفقا للموقع فقد تم التوقيع على الاتفاق المذكور فور انتهاء مؤتمر البحرين، حيث تضمن الاتفاق طرح طرق تمويل جديدة لتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين.

وأضافت المصادر بأنه في الوقت الذي عارض فيه قادة السلطة الفلسطينية مؤتمر البحرين، من خلال التصريحات العلنية ومن خلال مقاطعة المؤتمر، تم إبرام الاتفاق السري المذكور.

وكشفت المصادر أيضا بأن الاتفاق جاء بإيعاز من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حيث طلب تقديم طرق ووسائل جديدة لنقل الأموال الاسرائيلية إلى السلطة لمنع انهيارها ماليا واقتصاديا، وقد وافق رئيس  أبو مازن بدوره على الاتفاق.

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