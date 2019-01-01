  1. الرئيسية
  2. الصحة

لا أدوية ولا أطعمة... كيف تتحكم في ضغط الدم عن طريق رأسك

الثلاثاء 16 يوليو 2019 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لا أدوية ولا أطعمة... كيف تتحكم في ضغط الدم عن طريق رأسك


وكالات / سما /

أكدت دراسة حديثة أن ضبط ضغط الدم المرتفع مرتبط بتقوية الدماغ وتحسين الذاكرة.

وينصح الأطباء بأن ضغط الدم المثالي هو 120 على 80، إذ أن الرقم الأول يشير إلى الضغط على جدران الشرايين أثناء نبض القلب، وهو الرقم الذي يوليه الأطباء اهتماما أكبر، لأنه مرتبط بمخاطر الإصابة بأمراض القلب، خاصة مع التقدم في العمر.

وقامت الدراسة التي تحمل اسم "SPRINT MIND"، ونشرتها عيادة "كليفلاند" الأمريكية، بتحليل بيانات ما يقرب من 700 مريض، ممن تزيد أعمارهم عن 50 عاما، وتم ضبط ضغط دمهم على 120 أو أقل، مقابل مجموعة أخرى اجتازت 140.

وتلقى المرضى فحوصات لأدمغتهم مرتان، الأولى مع بداية التجربة، أما المرة ال​​أخرى فكانت بعد 4 سنوات، ووجد الباحثون أن أولئك الذين لديهم ضغط دم 120 كانوا يملكون مادة بيضاء قليلة، وهو ما يعني فرصة أقل بالإصابة بضعف الإدراك، ولم يظهروا أداء منخفضًا في المهمات التنفيذية، وسرعة المعالجة، والذاكرة، وكذلك المهمات المتعلقة بالتعليم.

ويقول اختصاصي طب الشيخوخة، رونان فاكتورا، إن "مثل هذه الدراسات جيدة للغاية، خصوصا بالنسبة للمرضى الأكبر سنا، خاصة مع ملاحظتنا صراع البعض منهم مع مرض فقدان الذاكرة (ألزهايمر) ومعاناتهم من ضعف في الإدراك"، مشيرا إلى أن هذه الدراسات تشكل حافزا قويا للعمل نحو جعل ضغط دم المرضى لا يعلو عن 120.

ولكن استبعد معدو دراسة "SPRINT MIND"، المرضى الذين يعانون من أمراض، كالسكري وأمراض الكلى وعدد من الحالات الأخرى، وذلك للتأكيد على أنه لا يؤخذ في الاعتبار العديد من سيناريوهات الحياة الواقعية، المتعلقة بإدارة ارتفاع ضغط الدم.

وفي هذا الصدد، نوه "فاكتورا" إلى أنه "يجب أن نتأكد من أن إرشادات دراسة "SPRINT MIND" مناسبة لكل مريض، مع مراعاة الظروف الطبية لكل المرضى، والأدوية التي يتناولونها"، لافتا إلى أنه هناك مرضى كبار قد يتعرضون للدوار أو دوار عند وقوفهم، في حال انخفاض ضغط دمهم أكثر من اللازم.

#ضغط الدم

الأكثر قراءة اليوم

التربية: نتائج التوجيهي الخميس القادم

فتحي حماد يصدر بيان توضيحي حول تصريحاته الاخيرة!

حماس : خطاب "فتحي حماد" لا يمثل سياستنا وموقفنا الرسمي

الشيخ يعلق على تصريحات فتحي حماد!

"هآرتس": فيلم "الممر" يذكر أن إسرائيل هي العدو الحقيقي

غزة: وفاة طفل بحادث و فتاة بعد أيام على زواجها اثر وعكة صحية

قائد الفرقة الفولاذية: نستعد للمعركة القادمة في أي وقت و قطاع غزة الهدف المركزي

الأخبار الرئيسية

موقع عبري يزعم: اتفاق سري بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية لمنع انهيارها

"حماس": علاقاتنا مع سوريا مقطوعة و في أحسن حالاتها مع إيران

عمال

مصدر اسرائيلي: آلاف العمال من غزة الى إسرائيل سيساعد على تخفيف التوتر والجيش يؤيد ذلك

استشهاد أسير داخل العزل الانفرادي بسجن "نيتسان"

تقدير إسرائيلي يزعم : بدائل "ابو مازن" يستقوون بعشائرهم في الضفة الغربية