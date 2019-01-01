"حماس": سياسة موسكو تجاه فلسطين والمصالحة بناءة

غزة / سما /

قال رئيس مكتب العلاقات الدولية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، إن سياسة موسكو تجاه الموضوع الفلسطيني، وكذلك فيما يخص ملف المصالحة الفلسطينية، سياسة "بناءة".

وذكر موسى أبو مرزوق، اليوم الثلاثاء، أن زيارته الحالية إلى موسكو "جاءت بدعوة من السيد ميخائيل بوغدانوف، وطبعا هي ليست بالدعوة الجديدة، فهو صديق عزيز، وتتكرر الزيارات من فترة طويلة، بين الحين والآخر نتشاور حول مجمل قضايا المنطقة، و بالأخص قضيتنا التي نحن معنيون فيها بشكل أساسي، ومعروف أن القضايا المتعلقة بالوضع الفلسطيني دائما تحظى بالأهمية الكبرى في وزارة الخارجية الروسية، كون القضية الفلسطينية هي مفتاح علاقات الشرق الأوسط بمجمله"​​​.

وأضاف أبو مرزوق، "نحن نرحب بهذه الزيارات لأن سياسة موسكو تجاه الموضوع الفلسطيني سياسة بناءة فيما يخص المصالحة الفلسطينية والخروج بوحدة الموقف الفلسطيني، ومن الأهمية بمكان أن تستمر الجهود الروسية في الموضوع الفلسطيني".

وأوضح القيادي الفلسطيني أن "هناك ملفات كثيرة متعلقة بهذا الموضوع، يوجد ملف المصالحة، وملف الأوضاع الساخنة في قطاع غزة والحصار على قطاع غزة، وصفقة القرن، ومؤتمر البحرين، وأمريكا وسياسات ترامب تجاه المنطقة بمجملها، والقضية الفلسطينية بشكل خاص".

ويزور رئيس مكتب العلاقات الدولية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، موسى أبو مرزوق، موسكو بدعوة من وزارة الخارجية الروسية.